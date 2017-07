Mo Pop Festival 2017 – On Sale Now!

July 29 + 30 at West RiverFront Park in Detroit

alt-J / Foster The People / Run The Jewels / Solange / Tyler the Creator / Phantogram / Vance Joy / WAVVES / Aminé / PVRIS / Arkells / PUP / THE HUNNA / Mondo Cozmo / Jay Som / The Shadowboxers / White Reaper / Stef Chura / Michigander / Heaters / Humons / THE SCHOOL OF ROCK ALL STARS

