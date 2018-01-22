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Stars. Cars. Glamour. NAIAS Charity Preview 2018


AJ Williams, Michigan Chronicle City.Life.Style Editor
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Sequins, lace, teardrop earrings and backless dresses accompanied by tailor-made tuxedos served as the backdrop to the shiny bling of cars at the NAIAS Charity Preview. The who’s who of Detroit showed up for the city’s annual #AutoProm to see and #BeScene. After the preview, it was on to the many afterparties including the yearly AUTOGLOW at Ford Field that benefits the Children Center and the Detroit Glamour party sponsored by BMW.

NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More

61 photos Launch gallery

NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More

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NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More

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