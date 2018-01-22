Stars. Cars. Glamour. NAIAS Charity Preview 2018

Sequins, lace, teardrop earrings and backless dresses accompanied by tailor-made tuxedos served as the backdrop to the shiny bling of cars at the NAIAS Charity Preview. The who’s who of Detroit showed up for the city’s annual #AutoProm to see and #BeScene. After the preview, it was on to the many afterparties including the yearly AUTOGLOW at Ford Field that benefits the Children Center and the Detroit Glamour party sponsored by BMW.
NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More
61 photos Launch gallery
NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More
1. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More1 of 61
2. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More2 of 61
3. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More3 of 61
4. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More4 of 61
5. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More5 of 61
6. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More6 of 61
7. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More7 of 61
8. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More8 of 61
9. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More9 of 61
10. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More10 of 61
11. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More11 of 61
12. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More12 of 61
13. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More13 of 61
14. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More14 of 61
15. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More15 of 61
16. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More16 of 61
17. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More17 of 61
18. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More18 of 61
19. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More19 of 61
20. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More20 of 61
21. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More21 of 61
22. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More22 of 61
23. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More23 of 61
24. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More24 of 61
25. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More25 of 61
26. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More26 of 61
27. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More27 of 61
28. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More28 of 61
29. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More29 of 61
30. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More30 of 61
31. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More31 of 61
32. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More32 of 61
33. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More33 of 61
34. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More34 of 61
35. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More35 of 61
36. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More36 of 61
37. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More37 of 61
38. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More38 of 61
39. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More39 of 61
40. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More40 of 61
41. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More41 of 61
42. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More42 of 61
43. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More43 of 61
44. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More44 of 61
45. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More45 of 61
46. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More46 of 61
47. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More47 of 61
48. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More48 of 61
49. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More49 of 61
50. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More50 of 61
51. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More51 of 61
52. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More52 of 61
53. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More53 of 61
54. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More54 of 61
55. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More55 of 61
56. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More56 of 61
57. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More57 of 61
58. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More58 of 61
59. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More59 of 61
60. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More60 of 61
61. NAIAS Charity Preview #AutoProm, AUTOGLOW, Detroit Glamour Party & More61 of 61
comments – Add Yours